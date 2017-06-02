 أمير القصيم يثمن جهود مدير الخطوط السعودية بتسيير رحلتين للطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يثمن جهود مدير الخطوط السعودية بتسيير رحلتين للطائف

أمير القصيم يثمن جهود مدير الخطوط السعودية بتسيير رحلتين للطائف
المناطق - بريدة

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم ، جهود مدير عام مؤسسة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، بتسيير وجدولة رحلتين للخطوط السعودية مابين القصيم والطائف يومي الأحد والثلاثاء أسبوعياً في كل اتجاه ، ابتداءً من يوم الثلاثاء مابعد المقبل ، الموافق 18 / 9 / 1438 هـ.

وقال سمو أمير القصيم : إنني أُثمن وأشكر تجاوب مدير عام مؤسسة الخطوط السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر لهذه الخطوة ، وجدولة رحلتين أسبوعياً في كل اتجاه مابين القصيم والطائف ، وتحقيق ما يحتاجه مطار الأمير نايف الدولي بالمنطقة من رحلاتٍ إضافية وتطبيقها بصفةٍ عاجلة ، لتكون رافداً مع الرحلات الأخرى ، لمواجهة الازدياد المتصاعد لعدد المسافرين الركاب من مطار الأمير نايف الدولي بالقصيم ، مشيداً سموه بتلك الجهود ، متمنياً له ولمؤسسة الخطوط السعودية كل التوفيق والنجاح.

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