 “تعليم البكيرية” يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“تعليم البكيرية” يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية أمير القصيم يثمن جهود مدير الخطوط السعودية بتسيير رحلتين للطائف الداخلية : إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية ومقتل شخصين بداخلها وزير الإعلام اليمني يشيد بدعم السعودية لوسائل الإعلام اليمنية الرسمية والأهلية ترمب يعلن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ الوليد بن طلال يتحالف مع ملياردير أمريكي للحصول على أشهر معالم مدينة نيويورك الفالح ضيف فعالية ( من ينيرها ) في توادّ الأسرية بالأسماء.. “المناطق” تنشر حركة نقل قادة المدارس ووكلائها بتعليم عسير شرطة الفلبين: لا دلائل على أن إطلاق النار في مانيلا مرتبط بالإرهاب مبتعثو أمريكا للخطوط السعودية: إجازتنا قصيرة ورحلاتكم محدودة ومقاعدكم غير شاغرة معرض ” مسيرة وفاء وعطاء للملك سلمان ” يجذب الزائرين رعاية الفتيات بالرياض تختتم مشاركتها بـ”190″ قطعة فنية في معرض ليالي رمضان

“تعليم البكيرية” يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية

“تعليم البكيرية” يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية
المناطق- بريدة

اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1438 / 1439هـ ,وقد اشتملت الحركة على (105) قائدا وقائدة ووكيلا ووكيلة.

وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية الأستاذ مسلم المزيني أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية ، وبين “المزيني” أن القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات  سيباشرون أعمالهم في المدارس ابتداء  من الأحد 18  /12/ 1438هـ .

من جهته تمنى سعادة مدير التعليم د. خالد الراجح للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود,  مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات  المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030 .

والاسماء كالتالي:

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>