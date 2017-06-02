“تعليم البكيرية” يعتمد حركة نقل القيادة المدرسية

اعتمد سعادة مدير التعليم بمحافظة البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح حركة القيادات المدرسية للبنين والبنات للعام الدراسي 1438 / 1439هـ ,وقد اشتملت الحركة على (105) قائدا وقائدة ووكيلا ووكيلة.

وأوضح أمين لجنة القيادات المدرسية الأستاذ مسلم المزيني أن قرار الحركة شمل التجديد لعددٍ من القيادات المدرسية لمدة عام دراسي في مواقع عملهم، ونقل آخرين لمدارس أخرى، وتكليف معلمين ومعلمات للعمل في القيادة المدرسية ، وبين “المزيني” أن القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات سيباشرون أعمالهم في المدارس ابتداء من الأحد 18 /12/ 1438هـ .

من جهته تمنى سعادة مدير التعليم د. خالد الراجح للقيادات المدرسية التوفيق في أداء مهامهم ومسؤولياتهم، وتحقيق تطلعات وطموحات القيادة والمسؤولين في الوزارة في مواصلة وتحقيق التطوير المنشود, مثمناً جهود أعضاء لجنة القيادات المدرسية في إصدار الحركة وفي اختيار القيادات المتميزة التي ستحقق بإذن الله تطلعات القيادة وفق رؤية المملكة 2030 .

والاسماء كالتالي: