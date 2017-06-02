حصة واحدة من الفواكه والخضراوات يوميا يقلل خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالشرايين

في دراسة حديثة، خلص الباحثون إلى أن الالتزام بتناول حصة مناسبة من الفواكه والخضراوات يوميا قد يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المتعلقة بالشرايين والتي تؤثر على تدفق الدم إلى الساقين.

وخلال الدراسة تبين أن الأشخاص الذين يتناولون ثلاثة وجبات يومية أو أكثر من الفواكه والخضار تقل لديهم احتمالات الإصابة بمرض التصلب الرئوي بنسبة 18% عن أولئك الذين يتناولون كميات أقل.

وأجريت الدراسة التي نقلها موقع “بولد سكاي” المعني بالصحة عن دورية تصلب الشرايين وتجلط الدم، على 3.7 مليون شخص متوسط أعمارهم 64 عاما، 6.3% منهم كانوا يعانون من سوء التغذية، و 29.2% كانوا يتناولون 3 حصص أو أكثر من الفاكهة والخضار يومياً.

من جانبه، أكد الدكتور جيفري بيرغر الأستاذ بكلية الطب بجامعة نيويورك، أن إضافة المزيد من الفواكه والخضراوات إلى نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحتك ووقايتك من أمراض القلب والشرايين.

كما لوحظ خلال الدراسة، وجود ارتباط بين انخفاض نسبة الدهون في الدم وزيادة تناول الفواكه والخضراوات، خاصة بين المشاركين الذين كانوا مدخنين حاليين أو سابقين.

وكانت دراسات سابقة أكدت ارتباط انخفاض استهلاك الفواكه والخضار بزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب التاجية (أي المتعلقة بالشريان التاجي)، والسكتة الدماغية.