 أمير القصيم يدعو أبناء دار التربية الإجتماعية لمشاركته مأدبة الإفطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يدعو أبناء دار التربية الإجتماعية لمشاركته مأدبة الإفطار

أمير القصيم يدعو أبناء دار التربية الإجتماعية لمشاركته مأدبة الإفطار
المناطق- بريدة

دعا صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أبناء دار التربية الاجتماعية ببريدة لتناول مأدبة الإفطار مع سموه يوم الخميس في قصره بمدينة بريدة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.
حيث شاركهم سمو أمير منطقة القصيم فرحتهم وبهجتهم بحلول شهر رمضان المبارك ، وبادلهم التهنئة بهذه المناسبة , سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ ، وأشار سمو أمير القصيم إلى أن المجتمع السعودي بطبيعته مترابط يستمد ذلك من كتاب الله وسنة نبيه ، الأمر الذي ينعكس على العلاقة بين أفراد المجتمع.

من جانبه عبر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالقصيم تركي المانع ، عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على هذه البادرة الأبوية الخيرية لما لها من أثر كبير في نفوس أبناء دار التربية الإجتماعية ، وإدخال الفرحة والسرور عليهم ، داعياً الله العلي القدير أن يكتب لسموه الأجر والمثوبة.

حضر مأدبة الإفطار، رئيس المحكمة العامة ببريدة فضيلة الشيخ إبراهيم الحسني ، ووكيل الإمارة عبدالعزيز الحميدان، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية إبراهيم الهذلي، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير شرطة القصيم اللواء بدر الطالب، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي المانع وعدداً من المسؤولين في المنطقة.

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