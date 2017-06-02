 اختتام الأسبوع الأول من البرامج التدريبية المساندة بالكلية التقنية بالجوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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اختتام الأسبوع الأول من البرامج التدريبية المساندة بالكلية التقنية بالجوف

اختتام الأسبوع الأول من البرامج التدريبية المساندة بالكلية التقنية بالجوف
المناطق- محمد الحسن

بحضور المهندس محمد الوشيح عميد الكلية التقنية بالجوف اختتم اليوم الأسبوع الأول من مشروع البرامج التدريبية المساندة لمنسوبي الكلية التقنية بالجوف من أعضاء الهيئة التدريبية و الإدارية والذي من المقرر أن يستمر لمدة ثلاثة أسابيع حيث يتم تنفيذ البرامج المساندة لأكثر من تخصص منها التقنية الكهربائية والإدارية و تقنية الحاسب و اللغة الإنجليزية.
وقد أوضح المهندس الوشيح أن المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني قد أطلقت مشروع البرامج التطويرية المساندة بهدف زيادة
تأهيل وتطوير الهيئة التدريبية والإدارية لمنسوبيها بعد نهاية الفصل التدريبي الثاني والعام التدريبي الحالي وقد نفذت الكلية التقنية بالجوف خلال الأسبوع الأول خمسة برامج تطويرية وكان أجمالي عدد المستفيدين من تلك البرامج أكثر  50 مدرب واداري وأن البرامج المعتمدة من قبل المؤسسة للمدربين تتركز على الاتجاهات الخاصة بتطوير المهارات التخصصية في الحاسب الآلي والكهرباء والإدارة والبرامج الحديثة في التدريب التربوي وادارة الازمات والقيادة بينما كان البرنامج العام يخص برامج الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس الهامة للاداريين .

 وبين الوشيح أن البرامج  بدأت من الأحد 2 رمضان وتنوعت بين 12 و 20 ساعة تدريبية بواقع أربع ساعات يوميا وتستمر حتى الخميس  20 رمضان وقد أجتمع اليوم المهندس الوشيح مع
منفذي الدورات التطويرية والمستفيدين منها ووجه بالتأكيد على الحضور والاستفادة من تلك البرامج الهامة حتى تعم الفائدة على الجميع.

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