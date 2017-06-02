 جمعية الجنوب النسائية الخيرية تنظم حملة” ولك مثل أجره” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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جمعية الجنوب النسائية الخيرية تنظم حملة” ولك مثل أجره”

جمعية الجنوب النسائية الخيرية تنظم حملة” ولك مثل أجره”
المناطق ـ عسير

 

تحقيقاً لبث روح الأخوة والتكافل الاجتماعي والترابط بين المسلمين.. أقامت جمعية الجنوب النسائية الخيرية وبمتابعة وإشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز رئيس الجمعية والأستاذة أمل عفتان نائبة رئيس الجمعية، والاستاذة مها دغريري مديرة الجمعية والأستاذة رواء عيسى، وبمشاركة موظفات الجمعية، حملة “ولك مثل أجره” لتقديم وجبات إفطار للصائمين خلال شهر رمضان المبارك، لمستخدمي الطريق من سائقي السيارات والشاحنات من المواطنين وغيرهم وتقام هذه الحملة في عدة مواقع بمدينة أبها بالإضافة لتوزيع أرزاق وكوبونات للأسر من داخل وخارج الجمعية.

وأوضحت نائب رئيس الجمعية الأستاذة أمل عفتان أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التكافل والتعاون والترابط والتي تتوافق مع أهداف الجمعية، وأعربت عن شكرها لكل من ساهم وتبرع للجمعية لإقامة مثل هذه الحملات.

يذكر أن جمعية الجنوب النسائية الخيرية تقدم المساعدات المادية والعينية للأسر المستحقة، وكذلك خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية، إضافةً إلى إقامة الدورات التدريبية لفتيات الأسر المنتفعة من الجمعية وغيرهن من المواطنات، كما أن الجمعية ترعي أسر وأيتام ، ومساعدة المحتاجات لإقامة مشاريعهم الصغيرة.

 

 

 

 

 

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