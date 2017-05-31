 المفتي منتقدا “الباحثين عن الفتاوى الأسهل”: “لا ينبغي” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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المفتي منتقدا “الباحثين عن الفتاوى الأسهل”: “لا ينبغي”

المفتي منتقدا “الباحثين عن الفتاوى الأسهل”: “لا ينبغي”
المناطق - الرياض

انتقد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، المستفتين الباحثين عن الفتاوى الأسهل من خلال سؤال عدد من العلماء وانتقاء ما يناسبهم وترك غيرها.

وقال المفتي “إن الأصل في المسلم أن يسأل عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جميع المسائل التي يحتاج سواء في العبادات أو المعاملات، مع تحري موافقة أدلة الشريعة، لا أن يبحث عن الفتاوى اليسيرة والسهلة وينتقيها انتقاء”.

وأوضح أنه في حال أشكل على المسلم أمر، أو أراد أن يعرف حكم مسألة من المسائل “فعليه أن يسأل من يثق في علمه ودينه من العلماء المعروفين الموثوقين، وأن يأخذ بما يفتيه ذلك العالم”.

وحذر المفتي من سؤال أكثر من عالم في مسألة واحدة بغرض اختيار الأسهل وتتبع الرخص، مشيرا إلى أنه «لا ينبغي للمستفتي أن يختار الأسهل والأيسر من أقوال العلماء، وأن يتتبع رخصهم لمجرد أنها أنسب له”.

وأكد آل الشيخ أن هذه الطريقة في الاستفتاء منهي عنها شرعا؛ لأن “الشارع يريد إخراج الإنسان من اتباع هواه إلى عبادة الله تعالى متبعا لرسوله معظما لشرعه وأحكامه”.

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