 ميليشيا الحوثي تنهب أموال الزكاة لتمويل حروبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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ميليشيا الحوثي تنهب أموال الزكاة لتمويل حروبها

ميليشيا الحوثي تنهب أموال الزكاة لتمويل حروبها
المناطق - وكالات

كشفت مصادر مطلعة في العاصمة صنعاء عن قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية بتدشين حملة لجمع إيرادات الزكاة من الشركات والمحلات التجارية، من أجل تمويل عملياتها القتالية في الجبهات.

وبحسب المصادر فقد بدأ المشرفون التابعون لميليشيا الحوثي بالنزول الميداني إلى المحال التجارية في عدد من أسواق العاصمة صنعاء، وذلك بهدف ابتزاز أصحاب المحلات وتجميع إيرادات الزكاة في محاولة منها للحيلولة دون وصول الإيرادات إلى مصلحة الواجبات والقيام بمهام موظفي مصلحة الواجبات، وهي المؤسسة الحكومية المعنية بجمع إيرادات الزكاة من الشركات والمحلات التجارية.

وكان ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى قد عقد قبل يومين اجتماعاً مشتركاً مع حكومة الانقلابيين، كرس للوقوف أمام الإيرادات الزكوية وأهمية ضبطها وتوجيهها إلى مصارفها الشرعية الصحيحة.

ويرى مراقبون أن تدشين الحملة جاء بمثابة رد عملي من جانب الحوثيين على ذلك الاجتماع، وتأكيدا على أن جماعتهم هي السلطة الفعلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات، وأن ما يسمى بحكومة الإنقاذ التي تشكلت مناصفة بينهم وبين حليفهم المخلوع صالح هي مجرد واجهة وغطاء لا أكثر.

وبحسب مصادر ميدانية فإن مشرفي الحوثي يقومون باقتحام المحلات التجارية في عدد من الأسواق التجارية، برفقة عدد من المسلحين بهدف إرهاب مالكيها وإرغامهم على دفع الإيرادات الزكوية لهم، من دون أن يتم تسليمهم أي سندات رسمية بالمبالغ المأخوذة من أصحاب المحال.

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