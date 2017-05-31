إعلان 271 وظيفة هندسية شاغرة.. والتقديم الأحد

أعلنت وزارة الخدمة المدنية 271 وظيفة هندسية شاغرة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، داعية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة للتقدم عليها عبر نظام «جدارة» الإلكتروني، اعتبارا من الأحد القادم 9 رمضان، وحتى 11 رمضان.

وتشمل الوظائف 236 وظيفة على الدرجة السابعة، 21 وظيفة على الدرجة الثامنة، و14 وظيفة على التاسعة.

وبينت الوزارة أن هذه الوظائف تتمثل في ما تلقته من طلبات إشغالها من قبل الجهات الحكومية حتى تاريخ 3 /‏ 9 /‏ 1438هـ.

وبينت أن الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة خريجو الدرجة الجامعية في التخصصات الهندسية المطلوبة، وخريجو درجة الماجستير في التخصصات الهندسية المطلوبة، وخريجو درجة الدكتوراه في التخصصات الهندسية المطلوبة، مبينة أنه يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، ويشترط أن يكون سبق له حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (الرجال) على المرتبة السابعة.

من ناحية أخرى، دعت الخدمة المدنية 2128 مواطنا ومواطنة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، المعلن عنها في 15–8–1438هـ على موقع الوزارة الإلكتروني، لمراجعة أي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف المناطق والمحافظات اعتبارا من (الأحد) القادم (9-20 رمضان) وذلك لاستكمال إجراءات ترشيحهم للجهات الحكومية.

وأشارت الوزارة إلى أن المتقدمين والمتقدمات قد تمت مفاضلتهم واتضح أحقيتهم بالترشيح وفقاً لنقاط المؤهل والأقدمية والرغبات المكانية، مؤكدة أن من لم يحضر لاستكمال إجراءاته خلال فترة الترشيح سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف.