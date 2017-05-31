رجل الشرطة الآلي يشارك في إطلاق مدفع الإفطار بدبي

أطلقت دبي أول روبوت ذكي “شرطي آلي” في مايو الماضي، ليقدم كل خدمات شرطة دبي إلى الجمهور بلغات عدة، مثل رجل الشرطة البشري، وبذلك كانت أول مدينة تطلق هذا الروبوت في المجال الأمني.

وظهر رجل الشرطة الآلي أمس الأربعاء بجانب مدفع الإفطار في “الداون تاون” مقابل أعلى برج في العالم برج خليفة، وأدى التحية العسكرية، والتقط الحاضرون صورا معه.

ورجل الشرطة الآلي قادر على الإجابة عن أسئلة واستفسارات الجمهور وتقديم اقتراحات بـ 6 لغات مختلفة، ويمكنه التعرف على وجوه الأشخاص بالعودة إلى قاعدة بيانات ضخمة مخزنة في البرنامج الذي يشغله.

هذا وتتوسط صدر الشرطي الآلي شاشة بها خانات معدة للاستخدام بمجرد الضغط عليها، وبينها التبليغ عن جريمة، أو الاستعلام عن المخالفات المرورية.

يذكر أن “الشرطي الآلي” مصمم للتحرك بمرونة في المناطق السياحية والمراكز التجارية، لتقديم كل المعلومات التي يحتاجها السياح، أو أي من أفراد الجمهور، كما أنه يعزز ثقة الناس بالأمن ويشعرهم بوجوده بطريقة مبتكرة بعيدة عن الرسميات.

هذا وسيكون بإمكان رجل الشرطة الآلي اتخاذ القرار من تلقاء نفسه من خلال تقنية محددة وحسابات رقمية وأنظمة ذكاء متطورة للغاية، مثله مثل أي شرطي عادي، ولن يتم ربطه أو التحكم فيه إلكترونياً إلا في أضيق الحدود وسيكون برنامجه متطوراً وفقاً لتطور شرطة دبي.