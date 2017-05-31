هكذا تسافر حول العالم عبر إنستجرام

تزخر شبكة إنستغرام الاجتماعية لمشاركة الصور، بمجموعة من المبدعين في شتى المجالات الذين يشاركون أعمالهم مع الملايين على الشبكة.

ومع الشعبية المتزايدة لإنستغرام، يعمل بعض المصورين على نشر صور مذهلة لرحلاتهم المختلفة حول العالم، والتي تشمل المناطق الطبيعية الخلابة والعمران والمناطق النائية وغير المكتشفة لمشاركتها مع متابعيهم على إنستغرام.

وإن كنت ترغب بالذهاب إلى رحلة سريعة لتلك الأماكن، فإليك هذه الحسابات الثلاثة الرائعة على إنستغرام.

Passion Passport

يعتبر حساب Passion Passport بمثابة مجتمع عالمي للمسافرين والمبدعين في جميع أنحاء العالم، حيث يعمل الحساب على نشر أفضل صور السفر الممزوجة بحكايات مؤثرة.

يمتاز الحساب بتقديمه قصة ملهمة لكل صورة، وتتم مشاركة هذه الصور والقصص من قبل آلاف المسافرين حول العالم.

Minimal People

هل أنت من محبي التناظر والهندسة؟ وهل تشعر بالحيرة عند رؤية التصاميم العمرانية المعقدة؟

حسناً، حساب Minimal People يُقدم لك مجموعة من الصور المذهلة يومياً لأروع المباني الحديثة.

ويأخذك الحساب في جولات ممتعة لمشاهدة التصاميم العمرانية المميزة في شتى أنحاء العالم، ويذكرك كذلك بمدى روعة وجمال عالمنا الخارجي.

AirBnB

موقع AirBnB، الذي يتيح لك تأجير واستئجار أماكن السكن، يعتبر أحد المواقع الغنية عن التعريف في مجال السياحة والسفر.

حساب الموقع على إنستغرام يُقدم مجموعة من الصور المذهلة التي تحمل كل واحدة منها قصة فريدة من نوعها، وتتم مشاركة هذه الصور من قبل المسافرين أثناء رحلاتهم المختلفة حول العالم.