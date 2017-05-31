 “السكري” يقتل مبتعثاً سعودياً في كاليفورنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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“السكري” يقتل مبتعثاً سعودياً في كاليفورنيا

“السكري” يقتل مبتعثاً سعودياً في كاليفورنيا
المناطق - وكالات

توفي مبتعث سعودي يدرس بإحدى جامعات مدينة سبوكان في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد سقوطه المفاجئ أثناء لعبه كرة القدم مع عدد من زملائه بالجامعة، الثلاثاء الماضي.

وأوضح أحد أقارب المبتعث، حسن أحمد الحسن، أن الفقيد كان مبتعثاً منذ ثلاث سنوات لدراسة هندسة شبكات الحاسب الآلي بإحدى الجامعات الأميركية، لافتا إلى أن الوفاة نتجت عن انخفاض معدلات السكر في الدم أثناء لعبه كرة_القدم مع زملائه ليسقط فجأة مغشياً عليه قبل أن يكتشف زملاؤه وفاته، بحسب صحيفة الرياض.

وأشار إلى أن المبتعث حسن لديه أربعة أشقاء، بينهم ثلاث بنات، وكان يعاني من مرض السكري، ولديه جهاز لتنظيم السكر، مبينا أن أسرته تلقت الخبر وتواصلت مع الجهات المعنية وسفارة المملكة بأميركا لإنهاء إجراءات نقل الجثمان لتشييعه ودفنه في مسقط رأسه.

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