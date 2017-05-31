 طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق هكذا تسافر حول العالم عبر إنستجرام “السكري” يقتل مبتعثاً سعودياً في كاليفورنيا رجل الشرطة الآلي يشارك في إطلاق مدفع الإفطار بدبي إعلان 271 وظيفة هندسية شاغرة.. والتقديم الأحد هذا ما يحصل لجسمك عند تناول الفاكهة والخضار 3 مرات يوميا بعد هجوم مانيلا.. سفارة السعودية بالفلبين تحذر رعاياها ميليشيا الحوثي تنهب أموال الزكاة لتمويل حروبها المفتي منتقدا “الباحثين عن الفتاوى الأسهل”: “لا ينبغي” قصة مآذن المسجد الحرام ..بدأت بالقرن الثاني وبلغت 7 منارات في العاشر أبرز الوجهات السياحية الرخيصة لموسم 2017 الحكومة تتحمل قروضا عقارية عن 44 ألف مواطن

طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة ، المدينة المنورة وتبوك (تشمل الأجزاء الساحلية منها) ,وتمتد إلى منطقة القصيم .
كما يستمر النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية .
في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.
وبين التقرير ان حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف الى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>