 بالأرقام .. تزايد قتلى ايران وحزب الله في اليمن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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بالأرقام .. تزايد قتلى ايران وحزب الله في اليمن

بالأرقام .. تزايد قتلى ايران وحزب الله في اليمن
المناطق - الرياض

كشف محمد آل جابر؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية، عن ارتفاع أعداد قتلى إيران وحزب الله في اليمن، وذلك بإحصائيات وأرقام رسمية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مسؤولون يمنيون، استمرار مقتل خبراء من إيران وحزب الله في غارات جوية للتحالف العربي على مواقع الميليشيا.

واتهم المسؤولون إيران وحزب الله بالوقوف وراء العمليات الإرهابية والتخريبية قائلين: “الإرهاب في اليمن صناعة إيرانية بحتة ومصدرها واحد تنظيما وتخطيطا وتمويلا”.

وأضافوا، “حزب الله وإيران يلعبان دورا سيئا منذ عقود من الزمن ويقفان وراء التخطيط والإدارة لمجموعة من الجهلة الحوثيين الذين توكل إليهم مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية منذ ثمانينات القرن الماضي”.

 

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