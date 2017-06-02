شاهد .. مواطن يُفاجأ بوجود سباع في جبال أجا غرب حائل

وثقت كاميرا مراقبة قام مواطن بتركيبها، وجود سباع في جبال أجا غرب مدينة حائل، حيث أظهر فيديو محاولة أحد السباع الهجوم على جمل يرعى في الجبل.

ومع ظهور حركة الجمل والسبع واضحة في الفيديو رغم الظلام الحالك الذي يحيط بالموقع، فوجئ المواطن بوجود مثل هذه الوحوش البرية نظرا للنفي المتكرر لوجودها في الجبل.

وتقع جبال أجا غرب مدينة حائل وهي ملاصقة لها وتمتد لمسافة 40 كيلومتر من الشمال الشرقي للجوب الغربي وعلى عمق يصل إلى ٣٠ كيلومتراً.

وتتميز جبال آجا بصخورها الصماء الضخمة والتي ترتفع عن السهول الرملية المنبسطة حولها ولتشكل الأودية التي تخترقها من جميع الإتجاهات٠