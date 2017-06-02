 شاهد .. مواطن يُفاجأ بوجود سباع في جبال أجا غرب حائل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شاهد .. مواطن يُفاجأ بوجود سباع في جبال أجا غرب حائل أمير جازان يرعى حفل وضع حجر الأساس لمركز رعاية وتأهيل فئات إعاقة “التوحد” بالمنطقة بالأرقام .. تزايد قتلى ايران وحزب الله في اليمن الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع فعالية “أيّام زمان”.. إحياء للتراث الرمضاني واسترجاع للذكريات القديمة (فيديو) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ قوات تدخل سريع على مداخل مكة.. ومراكز أمنية لاصطياد مخالفي الأنظمة تعلم القراءة في الكبر يمكن أن يعيد نشاط المخ في 6 أشهر طقس اليوم .. رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق هكذا تسافر حول العالم عبر إنستجرام “السكري” يقتل مبتعثاً سعودياً في كاليفورنيا رجل الشرطة الآلي يشارك في إطلاق مدفع الإفطار بدبي

شاهد .. مواطن يُفاجأ بوجود سباع في جبال أجا غرب حائل

شاهد .. مواطن يُفاجأ بوجود سباع في جبال أجا غرب حائل
المناطق - الرياض

وثقت كاميرا مراقبة قام مواطن بتركيبها، وجود سباع في جبال أجا غرب مدينة حائل، حيث أظهر فيديو محاولة أحد السباع الهجوم على جمل يرعى في الجبل.

ومع ظهور حركة الجمل والسبع واضحة في الفيديو رغم الظلام الحالك الذي يحيط بالموقع، فوجئ المواطن بوجود مثل هذه الوحوش البرية نظرا للنفي المتكرر لوجودها في الجبل.

وتقع جبال أجا غرب مدينة حائل وهي ملاصقة لها وتمتد لمسافة 40 كيلومتر من الشمال الشرقي للجوب الغربي وعلى عمق يصل إلى ٣٠ كيلومتراً.

وتتميز جبال آجا بصخورها الصماء الضخمة والتي ترتفع عن السهول الرملية المنبسطة حولها ولتشكل الأودية التي تخترقها من جميع الإتجاهات٠

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>