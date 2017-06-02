بلدية بقيق تستنفر طاقاتها لمعالجة الأضرار الناتجة عن موجة الغبار

استنفرت بلدية محافظة بقيق كامل طاقاتها البشرية والمادية وذلك حيال حصر الاضرار الناتجة عن موجة الغبار الشديدة التي شهدتها المنطقة، حيث شكلت البلدية وحده لإدارة الأزمات وعمليات الطوارئ .

‎ وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج أنه تم توزيع المهام لفريق العمل وإداره حركة المعدات والآليات بعد حصر المواقع المتضررة بسبب زحف الرمال على الطرقات الرئيسية وتحديد أولويات المعالجة، مبيناً أن الفرق واصلت ساعات العمل منذ يومين للوقوف على المستجدات ومتابعة نشرة الأحوال الجوية. وأشار الى أن فرق الطوارئ باشرت أعمالها برفع كميات من الرمال داخل أحياء بقيق والهجر التابعة لها وإزالة اللوحات والحواجز الحديدية للإعلانات التجارية العشوائية والصفائح الحديدية على واجهات المباني قيد الإنشاء الغير مثبتة بطريقة آمنه، وكذلك بعض الأشجار الآيلة للسقوط والتأكد من خلو الشوارع من العوائق ورفع الكثبان منها وقد تم فتح طرق داخل بعض الأحياء والهجر التابعة للمحافظة، مبينا أن البلدية تلقت عدد من الشكاوي عبر المنصة التفاعلية 940 عن تراكم الرمال بالقرب من المنازل بالمحافظة وتم مباشرة مواقعها والعمل على رفعها.

وقال: أن العمل تضمن أيضا مسح شامل لأعمال اطفاءات الإنارة بأحياء وشوارع المحافظة وكذلك الهجر التابعة على جميع الأحياء والشوارع بمحافظة بقيق، حيث تم حصر جميع إطفاءات الإنارة بأماكن متفرقه وتم البدء بالعمل على إصلاحها وتم الانتهاء منها، ومن المواقع التي تم حصرها في المحافظة مدخل هجرة الجوية، وشارع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وشارع عمر بن الخطاب رضي الله، وشارع المدينة المنورة بحي المدينة، شارع مكة بحي المدينة، وشارع الهفوف بحي المدينة، و هجرة الجيشية، وشارع ٣٧ بحي المدينة، وشارع ٣٩ بحي المدينة، شارع مكة المكرمة.

وأكد أن البلدية مستمرة في متابعة الأعمال البلدية على بقيه الأحياء والشوارع والهجر المتبقية وفي حال وجود أي إطفاءات سيستكمل إصلاحها بمشيئة الله.

ودعا رئيسي بلدية محافظة بقيق المهندس فارس بن محمد ال عريج جميع المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية محافظة بقيق للإبلاغ عن الشكاوي والملاحظات من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلي بأمانة المنطقة الشرقية