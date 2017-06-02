بحضور جماهيري كبير واصل نادي جامعة الجوف الصيفي فعاليات الأنشطه الرياضيه ليومه الخامس بحضور جماهيري من جميع فئات المجتمع حيث أقيمت مباريات بطولة كرة القدم التي انتهت بفوز فريق الشهب على فريق النجوم بنتيجة ٤-٢و فريق الراقي على فريق الشهيد عبدالله السهيان بنتيجة ٣-٢ ، وفي نهاية المباريات كرم عميد شؤون الطلاب اللاعبين الفائزين بأفضل لاعب للمباراة وهو في لاعب فريق الراقي علي الفهيقي ولاعب فريق الشهب فارس مطارد ، بينما تواصلت منافسات دوري سداسيات كره القدم لمنسوبي كليات وإدارات الجامعه ، حيث فاز فريق الامن والسلامة على كلية الشريعة والقانون بنتيجة 0/5وفاز فريق المبنى الاداري على كليه العلوم بنتيجه 1/7.
ومن جهة أخرى توالت منافسات الأنشطه الرياضيه في محافظه طبرجل والقريات حيث فاز فريق النشامى علي فريق ريال مدريد ب 3 أهداف مقابل هدف واحدو فاز فريق النسور علي فريق الحزم بهدفين مقابل لا شيء بينما تواصل دوري كرة القدم بالقريات وكانت أبرز النتائجفوز فريق الأمل على العاصفة 5-6 ، كما فاز النسيم على البرق 1-4.
صيفي “جامعة الجوف ” تجذب الأنظار
بحضور جماهيري كبير واصل نادي جامعة الجوف الصيفي فعاليات الأنشطه الرياضيه ليومه الخامس بحضور جماهيري من جميع فئات المجتمع حيث أقيمت مباريات بطولة كرة القدم التي انتهت بفوز فريق الشهب على فريق النجوم بنتيجة ٤-٢و فريق الراقي على فريق الشهيد عبدالله السهيان بنتيجة ٣-٢ ، وفي نهاية المباريات كرم عميد شؤون الطلاب اللاعبين الفائزين بأفضل لاعب للمباراة وهو في لاعب فريق الراقي علي الفهيقي ولاعب فريق الشهب فارس مطارد ، بينما تواصلت منافسات دوري سداسيات كره القدم لمنسوبي كليات وإدارات الجامعه ، حيث فاز فريق الامن والسلامة على كلية الشريعة والقانون بنتيجة 0/5وفاز فريق المبنى الاداري على كليه العلوم بنتيجه 1/7.
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