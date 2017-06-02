صيفي “جامعة الجوف ” تجذب الأنظار

بحضور جماهيري كبير واصل ‏نادي جامعة الجوف الصيفي فعاليات الأنشطه الرياضيه ليومه الخامس بحضور جماهيري من جميع فئات المجتمع حيث أقيمت مباريات بطولة كرة القدم التي انتهت بفوز فريق الشهب على فريق النجوم بنتيجة ٤-٢و فريق الراقي على فريق الشهيد عبدالله السهيان بنتيجة ٣-٢ ، وفي نهاية المباريات كرم عميد شؤون الطلاب اللاعبين الفائزين بأفضل لاعب للمباراة وهو في لاعب فريق الراقي علي الفهيقي ولاعب فريق الشهب فارس مطارد ، بينما تواصلت منافسات دوري سداسيات كره القدم لمنسوبي كليات وإدارات الجامعه ، حيث فاز فريق الامن والسلامة على كلية الشريعة والقانون بنتيجة 0/5وفاز فريق المبنى الاداري على كليه العلوم بنتيجه 1/7.

ومن جهة أخرى توالت منافسات الأنشطه الرياضيه في محافظه طبرجل والقريات حيث فاز فريق النشامى علي فريق ريال مدريد ب 3 أهداف مقابل هدف واحدو فاز فريق النسور علي فريق الحزم بهدفين مقابل لا شيء بينما تواصل دوري كرة القدم بالقريات وكانت أبرز النتائجفوز فريق الأمل على العاصفة 5-6 ، كما فاز النسيم على البرق 1-4.