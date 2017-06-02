 صيفي “جامعة الجوف ” تجذب الأنظار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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صيفي “جامعة الجوف ” تجذب الأنظار

صيفي “جامعة الجوف ” تجذب الأنظار
الجوف : محمد الحسن

بحضور جماهيري كبير واصل ‏نادي جامعة الجوف الصيفي فعاليات الأنشطه الرياضيه ليومه الخامس بحضور جماهيري من جميع فئات المجتمع حيث أقيمت مباريات بطولة كرة القدم التي انتهت بفوز فريق الشهب على فريق النجوم بنتيجة ٤-٢و فريق الراقي على فريق الشهيد عبدالله السهيان بنتيجة ٣-٢ ، وفي نهاية المباريات كرم عميد شؤون الطلاب اللاعبين الفائزين بأفضل لاعب للمباراة وهو في لاعب فريق الراقي علي الفهيقي ولاعب فريق الشهب فارس مطارد ، بينما تواصلت منافسات دوري سداسيات كره القدم لمنسوبي كليات وإدارات الجامعه ، حيث فاز فريق الامن والسلامة على كلية الشريعة والقانون بنتيجة 0/5وفاز فريق المبنى الاداري على كليه العلوم بنتيجه 1/7.
ومن جهة أخرى توالت منافسات الأنشطه الرياضيه في محافظه طبرجل والقريات حيث فاز فريق النشامى علي فريق ريال مدريد ب 3 أهداف مقابل هدف واحدو فاز فريق النسور علي فريق الحزم بهدفين مقابل لا شيء بينما تواصل دوري كرة القدم بالقريات وكانت أبرز النتائجفوز فريق الأمل على العاصفة 5-6 ، كما فاز النسيم على البرق 1-4.

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