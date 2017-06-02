انطلاق بطولة التهامي الرمضانية لكرة اليد بجازان

انطلقت الدورة الرمضانية الأولى لكرة اليد والتي ينظمها نادي التهامي الرياضي بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة بجازان وبرعاية شركة الفقاس للمقاولات وبمشاركة أربعة فرق وذلك خلال الفترة من ٦ حتى 8 من شهر رمضان المبارك وتقام مبارياتها على صالة مدينة الملك فيصل الرياضية بجازان.

حيث التقى في المباراة الأولى فريق الفيصلية وفريق الرمية الملتهبة وانتهى اللقاء 15:17 لصالح فريق الرمية الملتهبة، وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريق فاست بريك مع فريق التحدي، وانتهى اللقاء لصالح فاست بريك 23:20

وتقام الدورة بطريقة الدوري من دور واحد يتوج بعدها الفائز صاحب أكبر رصيد من النقاط وسيحصل على كأس وميداليات وجائزة أفضل لاعب وأفضل حارس

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي المهندس حمزة قناعي أن إقامة الدورة بمثابة استعداداً للموسم الرياضي وإيجاد الكوادر الشابة التي تخدم النادي