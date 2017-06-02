أمير القصيم يطلع على معرض “مسيرة وفاء وعطاء” للملك سلمان

أطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على محتويات معرض “مسيرة وفاء وعطاء” لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ المصاحب لفعاليات ملتقى الشباب العاشر.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سمو أمير منطقة القصيم ، يرافقه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، مساء يوم الخميس للمعرض المقام بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، حيث استمع سموه لشرح عما يتضمنه المعرض من المشرف دهش بن عبدالعزيز الدهش ، الذي أوضح أن المعرض يحوي على أكثر من 85 صورة معبرة و محاكية تترجم مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، وصوراً نادرة للملك سلمان ـ أيده الله ـ مع الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن ، وأبنائه الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله ـ رحمهم الله ـ وأخرى مع قادة وزعماء العالم في عدد من المناسبات الدولية والمحلية المختلفة ، بالإضافة إلى فيلم تاريخي يحكي مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ منذ نشأته , ثم إمارة الرياض وأعماله ولقاءاته السياسية وحياته مع إخوانه ، مروراً بولاية العهد حتى توليه مقاليد الحكم ملكاً للمملكة وخدماته للحرمين الشريفين وصولاً إلى قمم الرياض الثلاث .

وأبدى سمو أمير منطقة القصيم سعادته بما شاهده بالمعرض من صوراً لقائد البلاد ، مؤكداً أن صور خادم الحرمين ومكانته ومحبته في قلوب شعبه الوفي هي أبلغ وأبقى ، وهو ما يلمسه في مقابلاته اليومية مع المواطنين والمواطنات ، لافتاً إلى أن المعرض جزء يسير جداً لترجمة محبة الأبناء لوالدهم.

وقدم المشرف على المعرض دهش الدهش نيابة عن جميع العاملين بالمعرض إلى سمو أمير منطقة القصيم الشكر والتقدير على دعمه وموافقته على إقامة المعرض وزيارته له.