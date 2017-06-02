الأول من نوعه بالقصيم.. إطلاق “آرت سكوير” لمحبي الفنون بحضاري بريدة

تنطلق اليوم الجمعة 7 رمضان 1438هـ فعاليات “ارت سكوير” في حديقة مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة بمشاركة عدد من الرسامين والفنانين التشكيليين والمصورين ، بتنظيم من الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم ، ومؤسسة سبيشل بارتي ، لدعم الفن والمبدعين من الشباب والفتيات.

وأوضحت المشرفة على الفعاليات منيرة العميريني ، أن آرت سكوير هي فعالية تجمع الفنون البصرية وتفسح المجال للفنانين أصحاب الأفكار الإبداعية والفنون والرسم الجرافيتي لنشر إبداعاتهم في ساحة واحدة ، وأشارت إلى أنها ستشهد فعالية ارت سكوير على مدار أيامها الأربعة باص خاصًا بـ”فن الكاريكاتير”، بحضور رسام الكاريكاتير السعودي يزيد الحارثي ، وبمشاركة نخبة من أبرز الرسامين من منطقه القصيم وخارجها ، حيث تضم الفعالية أكثر من 50 لوحة ، تكشف أهمية هذا الفن في إيصال الرسائل المجتمعية والهادفة , مبينة أن الفعالية تسعى إلى اكتشاف المواهب الشابة في هذا الفن وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل مواهبهم، وتعزيز فرصهم في التواصل مع الجمهور والانتشار ، كما أنها تستهدف الأطفال ومحبي الخيل والألعاب بفعاليات متنوعة ، كما أنها تهدف إلى إثراء المعرفة والتعلم وخلق تغذية بصرية فنية عالية هدفها التطوير والاستمتاع بالعمل الفني الجماعي في القصيم وكذلك خلق فرص التعاون بين الجمعيات والمؤسسات والتعارف بين الفنانين ، وإيجاد فرص تسويقيه للفنانين لعرض لوحاتهم وبيعها مع توسيع الخيال وزيادة القدرات الإبداعية لدى الشباب وتنمية الذوق الفني عند الأطفال والاستمتاع بالقيم الجمالية ، بالإضافة إلى ابتكار أساليب فنية وطرق أداء متميزة من خلال التفاعل والتكامل والتواصل مع البيئة.

وقدمت العميرني شكرها لجمعية الثقافة والفنون بالقصيم على إتاحة الفرصة لهذا التعاون الذي سيحقق الهدف المنشود من إقامته ، مثمنة لأمانة المنطقة دعمها تجاه هذه الفعالية.