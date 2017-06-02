 مشاركة فاعلة لتعليم الرياض في شبكة الموارد السعودية “شمس” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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مشاركة فاعلة لتعليم الرياض في شبكة الموارد السعودية “شمس”

مشاركة فاعلة لتعليم الرياض في شبكة الموارد السعودية “شمس”
المناطق - الرياض 

رفعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أكثر من ٦٧٣ مورد تعليمي على منصة الموارد التعليمية  شمس لتصبح الإدارة ضمن الموردين للمنصة وذلك حسب ما ورد في التقرير الأول للبرنامج الوطني للموارد  التعليمية المفتوحة والذي تضمن دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في إثراء شبكة الموارد السعودية.

وشمس هي منصة للموارد التعليمية وهي إحدى مشاريع المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد لبناء منصة للموارد التعليمية باسم “شمس شبكة الموارد السعودية” وقد أوصت اللجنة الوزارية للتحول الرقمي باعتمادها ضمن المبادرات السريعة وتوسعتها لتشمل جميع الجامعات السعودية والتعليم العام.
وتعنى منصة “شمس” بتوفير الموارد التعليمية المفتوحة؛ ليتم مشاركتها واستخدامها مع المؤسسات التعليمية لتبادل الخبرات وحصول المتعلمين على أفضل الممارسات وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الاستثمار والتوظيف الأمثل للموارد مع تجنب الهدر والازدواجية .

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