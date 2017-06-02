 الجوهري أمينا عاما للغرفة التجارية بجازان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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الجوهري أمينا عاما للغرفة التجارية بجازان

الجوهري أمينا عاما للغرفة التجارية بجازان
جازان - امل بهكلي ؛

أصدر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بجازان الاستاذ خالد صايغ قرار يقضي بتكليف الاستاذ ماجد الجوهري اميناً عاماً للغرفة التجارية اعتبارا من تاريخ 8/26 إلى 1439/12/30 هـ قابلة للتمديد وبإجماع كل اعضاء المجلس .
والأستاذ ماجد بن إبراهيم حسن جوهري حاصل على ماجستير الجغرافيا الإقتصادية، ومرشح لدرجة الدكتوراه في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد،
هذا وقد شغل الجوهري عدة مناصب سابقة بالغرفة لمدة عقد ونصف تقريباً، كان اخرها مديراً للشؤون الإدارية والمالية بالغرفة.
و”الجوهري” عضو متعاون مع صندوق المئوية بجازان وعضو الغرفة التجارية في لجنة إعداد الخطط الاستراتيجية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 بمجلس الغرف التجارية السعودية بالرياض وعضو متعاون مع صندوق عبداللطيف جميل بجازان وغيرها من العديد من اللجان داخل المنطقة وخارجها.
وعبر أمين غرفة جازان أ. ماجد الجوهري عن شكره وتقديره لمجلس ادارة الغرفة التجارية بجازان والذي يسهم في خدمة المنطقة تجاريا بتوجيهات ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.
كما تتقدم ” المناطق ” بخالص التهنئة للأستاذ ماجد الجوهري بمناسبة تكليفه اميناً عاماً للغرفة التجارية الصناعية بجازان متمنين له دوام التوفيق والسداد في مسيرته العملية .

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