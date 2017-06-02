 مرور الرياض يعاقب مفحط بالسجن والغرامة 40 الف ريال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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مرور الرياض يعاقب مفحط بالسجن والغرامة 40 الف ريال

مرور الرياض يعاقب مفحط بالسجن والغرامة 40 الف ريال
المناطق_فلاج الشعيفاني
اطاح بحث وتحري مرور الرياض بأحد المفحطين الذي قام باستئجار العديد من المركبات والتفحيط بها والانقلاب على احداها ثم لاذ بالفرار وتم القبض عليه اخيرا والحكم عليه من هيئة الفصل في المخالفات المرورية بالسجن لمدة ستة اشهر وتسجيل مخالفة تفحيط للمرة الثانية وغرامة قدرها 40 الف ريال مع ضرورة تسديد قيمة التلفيات التي احدثها بالمركبات الاخرى
واشار مرور الرياض الى ان المفحط دون عبارة (الله يخارجك ياولد عمي) وشاء القدر ان يلحق به
واكدت الادارة العامة للمرور انها لن تتهاون في تطبيق الانظمة والتعليمات وستقف بكل حزم امام اي سلوك مشين يهدد حياة مستخدمي الطريق

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