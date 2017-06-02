 الدفاع المدني بمنطقة حائل يخلي مستشفى الحائط | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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الدفاع المدني بمنطقة حائل يخلي مستشفى الحائط

الدفاع المدني بمنطقة حائل يخلي مستشفى الحائط
المناطق_حائل

كشف الدفاع المدني في منطقة حائل، أسباب إخلاء مستشفى الحائط، بعد تسرب الغاز، أمس الخميس.

قال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة حائل، المقدم نافع الحربي، إن  السبب وميض لحظي بمنطقة الطهي بمستشفى الحائط بعد تسرب الغاز.

وكان الدفاع المدني بمحافظة الحائط قد تلقى بلاغًا يفيد بوميض لحظي جراء تسرب للغاز بمنطقة الطهي، وتم التعامل معه بأنظمة الرش التلقائي والتي عملت على احتواء الأضرار.
أكد الدفاع المدني عدم إصابة أي شخص، فضلًا عن اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بالتنسيق مع إدارة المستشفى، كما يتم التحقيق لكشف أسباب الحادث.

كان الحساب الرسمي للمديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة حائل، على موقع التدوين المصغر تويتر، قد كتب: “نطمئن الجميع بسلامة المرضى والعاملين بحمدالله بعد الأضرار التي لحقت في مستشفى الحائط نتيجة تسرب للغاز وتم تحويل المنومين للمستشفيات القريبة”.

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