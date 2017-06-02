الأمير فهد بن نايف يقوم بواجب العزاء لعائلة الشهيد الدهيمي

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود واجب تعازيه ومواساته لعائلة الشهيد / فهد بن محمد بن حسن الدهيمي من منسوبي وزاره الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والبطولة أثناء قيامه بواجبه دفاعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف في زيارته التي قدّم بها واجب العزاء في منزل الشهيد بعد صلاة التراويح اليوم الخميس أن استشهاده دون وطنه لهو وسام فخر واعتزاز لأهله وذويه ، كما أن هذه التضحيات التي يبديها المشاركون في الحد الجنوبي هي محل اعتزاز للشعب السعودي كافة، داعياً المولى عز وجل أن يكتب النصر والتمكين لقواتنا التي تذود عن حياض الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله .

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ومغفرته ، ويتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

من جانبهم عبر أشقاء الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ولقيادة هذا البلد المبارك على مشاعرهم ومواساتهم لهم ، سائلين المولى جلّ وعلا أن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وولاة أمرها .

وأعرب مستشار صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري عن أحر التعازي وصادق المواساة لجميع ذوي الشهيد ، مؤكداً أن هذه الزيارة تأتي من حرص سموه كما هي عادة قيادة هذا البلد المبارك في تفقد ذوي الشهداء و تقديم واجب العزاء لهم