كشافة الطائف تحقق التميز

في حفل بهيج بحضور نائب رئيس جمعيه الكشافه أ.د عبدالله الفهد ومدير عام النشاط الطلابي بوزارة التعليم الاستاذ عبد الحميد المسعود وعدد من المسؤلين ومدراء النشاط بالادارات التعليمية ورؤساء أقسام النشاط الكشفي والمشرفون والقادة الكشفيون تم ضمن الحفل تكريم فرقتي كشافة الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف لتميزها في معسكرات الخدمة العامة بالحج لعام 1437 :

الفرقة الاولى بقيادة القائد الكشفي الأستاذ سعيد الغامدي

الفرقة الثانية بقيادة القائد الكشفي الأستاذ فيصل الحارثي

وتم تكريم مشرف النشاط الكشفي الأستاذ شعلان العضياني لتميزه في قيادة مجموعة البنك الاسلامي للتمنية

وكذلك تم تكريم كشافة الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف بدرع التميز بالمشروع الوطني الكشفي لنظافه البيئه وحمايتها (9)

وقد حضر التكريم ممثلا لإدارة التعليم مدير ادارة النشاط الطلابي الاستاذ سامي بن عايض العصيمي

نبارك لادارة النشاط ومنسوبيها وقسم النشاط الكشفي هذا التكريم