 نادي وج يستضيف عدد من الشخصيات ويكرم العبيدي و النفيعي بمركاز النادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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نادي وج يستضيف عدد من الشخصيات ويكرم العبيدي و النفيعي بمركاز النادي

نادي وج يستضيف عدد من الشخصيات ويكرم العبيدي و النفيعي بمركاز النادي
المناطق_عادل الزهراني
في  ليلة  من  ليالي  رمضان  المبارك اتسمت بالوفاء  وفي  مركاز  نادي  وج  بمقر  النادي  احتفت  إدارة  النادي  ممثلة  في  رئيس  النادي  الأستاذ  مبارك  اليامي  وجميع  أعضاء  الشرف  ومنسوبي  النادي  بتكريم  واحتفاء  بالدكتور  سامي  العبيدي  بمناسبة تعيينه  نائب رئيس الغرف السعوديه
شارك  في  التكريم  الأستاذ  عبيد  الزهراني  صاحب  مطاعم  طازة  حضر  التكريم  محافظ  محافظة  ميسان
 ا /عبدالله  الفيفي   ورئيس  مركز  حداد ا/ فيحان  البقمي  وعدد  من محبي  النادي  والإعلاميين  قدمت  له  عدد من  الدروع  والهدايا  ثم  أقيمت   مأدبة سحور  بهذه  المناسبة  وقد  شكر  العبيدي  إدارة  وج  على  هذه  البادرة وكل  من شارك  في  التكريم  مثمنا  دور  النادي  الاجتماعي  وكل  مايخدم  محافظة  الطائف
كما  تم  تكريم  رجل  الأعمال  مشعل  فلاح  النفيعي  من إدارة  نادي  وج  لدعمه  المستمر  للنادي  وقد  أعلن  عن  تبرع  للنادي  كما  اعلن  العضو  الداعم  عبيد  الزهراني  عن  دعم  مادي  للنادي  .

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