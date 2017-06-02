 تراحم جازان تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة ضمن مشروع ” تفريج كربة “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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تراحم جازان تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة ضمن مشروع ” تفريج كربة “

تراحم جازان تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة ضمن مشروع ” تفريج كربة “
المناطق_أمل بهكلي
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – الرئيس الفخري للجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم  (تراحم ) وحضور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الجزيرة الأستاذ نبيل بن داوود الحوشان وقعت اللجنة مذكرة تفاهم مع البنك لدعم مشروع ” تفريج كربة ” والذي تنظمه  اللجنة بمناسبة شهر رمضان المبارك للمساهمة في إطلاق سراح النزلاء الغارمين الموقوفين بموجب قرارات شرعية نهائية صادرة من دوائر التنفيذ بالمحاكم العامة على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها  .
وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة فإن مبادرة البنك تشمل تسديد المديونيات المترتبة بحق عشرين نزيلا بالسجن العام بمدينة جازان والسجون الفرعية بالمحافظات بمبلغ إجمالي ستمائة واثنين وثمانين ألف ريال تم رصد حالاتهم من خلال المتابعة الميدانية وبعد التأكد من إعسارهم جرى التنسيق مع المختصين بسجون المنطقة وإستكمال الإجراءات وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء أيام الشهر الكريم مع أسرهم  .
مثمنا إهتمام إدارة بنك الجزيرة وتفاعلهم مع أوضاع سجناء الحقوق الخاصة بمنطقة جازان  .

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