 مايكروسوفت تختبر هاتف ذكى جديد بنظام تشغيل مختلف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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مايكروسوفت تختبر هاتف ذكى جديد بنظام تشغيل مختلف

مايكروسوفت تختبر هاتف ذكى جديد بنظام تشغيل مختلف
المناطق_وكالات

كشف تقرير جديد أن شركة مايكروسوفت تختبر حاليا هاتفا ذكيا جديدا يعمل بتوزيعة مختلفة من ويندوز فون، كما تبدو واجهة المستخدم لنظام التشغيل الجديد مختلفة تماما عن أي شيء ظهر حتى الآن، وهو ما يعنى أن مايكروسوفت لا تزال تتمسك بكونها لاعبا أساسيا في صناعة الهواتف الذكية حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الكثيرين يعتقدون أن مايكروسوفت أنهت كل ما يتعلق بالهواتف الذكية، لكن يبدو أن هناك مساعي أخرى من قبل الشركة للتمسك بها، ويبدو ألا تتغاضى عن فكرة كونها لاعبا رئيسيا في صناعة الهواتف الذكية، وهو الأمر الذي أكده العديد من العاملين بمايكروسوفت، ولا يزال الإصدار الجديد من ويندوز في المراحل الأولى من التطوير.
جدير بالذكر، أن مبيعات هواتف ويندوز فون توقفت تماما تقريبا، كما تبلغ حصلتها السوقية في الوقت الحالي 1% في جميع أنحاء العالم على مدى السنوات القليلة الماضية، فيما أرجع البعض أن مايكروسوفت لا تبدو مهتمة في الاستمرار مع مجال صناعة الهواتف الذكية بعد أن باعت قسم المحمول بها.

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