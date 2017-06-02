 الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع تكسير زجاج سيارات وسرقة ما فيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض سمو ولي عهد أبوظبي يصل جدة الأمطار تزين أجواء منطقة عسير الرمضانية لجنة التعديات بأملج تسترد 10 الآف متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمخطط 76 دراسة تحذر من تعرض الحوامل للضغوط والتوتر سقيا زمزم يغذي المسجد الحرام بـ 29 ألف متر مكعب من ماء زمزم الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع تكسير زجاج سيارات وسرقة ما فيها مايكروسوفت تختبر هاتف ذكى جديد بنظام تشغيل مختلف تراحم جازان تسهم في إطلاق 20 من سجناء الحقوق الخاصة ضمن مشروع ” تفريج كربة “ نادي وج يستضيف عدد من الشخصيات ويكرم العبيدي و النفيعي بمركاز النادي الأمير فهد بن نايف يقوم بواجب العزاء لعائلة الشهيد الدهيمي كشافة الطائف تحقق التميز

الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع تكسير زجاج سيارات وسرقة ما فيها

الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع تكسير زجاج سيارات وسرقة ما فيها
المناطق_الرياض

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : بالاشارة الى مقاطع الفيديو المنتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنه قيام مجموعه من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات و الاستيلاء على ما بداخلها من موجودات ،
و تعمدهم طمس هوية المركبه التي كانت بحوزتهم و ارتكابهم الفرار … تزامن هذا النشر مع بلاغ أحد الوافدين في تمام الساعه 9.22 صباح يوم أمس الأربعاء 5-9-1438 عن قيام مجموعه من الأشخاص يستقلون مركبة من نوع فورد ( فيوجن ) من كسر زجاج مركبته من نوع جيب تويوتا و سرقة جهاز المسجل الخاص بها، و أرفق بالبلاغ فيديو للواقعه وثق من قبل أحد المجاورين له .
و نظرا لأهمية البلاغ و جرأة المعتدين على النظام العام .. لم يردعهم عن فعلهم حرمة الشهر الفضيل , فقد عملت الأجهزة الأمنيه ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض على اتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد هوية الجناة حيث تم ضبط سعوديان في العقد الثالث من العمر و بمناقشتهما أقرا بما نسب إليهما و ارتباطهما بمقاطع الفيديو المسجلة – و جاري البحث عن شريك ثالث لهما وضبطه –
تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال اجراءات التحقيق و معرفة مدى صلتهما بالبلاغات المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص .
هذا وبالله التوفيق –

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>