الإطاحة بأشخاص ظهروا في مقطع تكسير زجاج سيارات وسرقة ما فيها

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه : بالاشارة الى مقاطع الفيديو المنتشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنه قيام مجموعه من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات و الاستيلاء على ما بداخلها من موجودات ،

و تعمدهم طمس هوية المركبه التي كانت بحوزتهم و ارتكابهم الفرار … تزامن هذا النشر مع بلاغ أحد الوافدين في تمام الساعه 9.22 صباح يوم أمس الأربعاء 5-9-1438 عن قيام مجموعه من الأشخاص يستقلون مركبة من نوع فورد ( فيوجن ) من كسر زجاج مركبته من نوع جيب تويوتا و سرقة جهاز المسجل الخاص بها، و أرفق بالبلاغ فيديو للواقعه وثق من قبل أحد المجاورين له .

و نظرا لأهمية البلاغ و جرأة المعتدين على النظام العام .. لم يردعهم عن فعلهم حرمة الشهر الفضيل , فقد عملت الأجهزة الأمنيه ممثلة في إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض على اتخاذ جملة من الاجراءات البحثية أسفرت بفضل من الله عن تحديد هوية الجناة حيث تم ضبط سعوديان في العقد الثالث من العمر و بمناقشتهما أقرا بما نسب إليهما و ارتباطهما بمقاطع الفيديو المسجلة – و جاري البحث عن شريك ثالث لهما وضبطه –

تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال اجراءات التحقيق و معرفة مدى صلتهما بالبلاغات المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص .

هذا وبالله التوفيق –