سقيا زمزم يغذي المسجد الحرام بـ 29 ألف متر مكعب من ماء زمزم

غذت إدارة مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم خلال شهر (شعبان) للعام الحالي 1438هـ المسجد الحرام بأكثر من (29) ألف متر مكعب من الماء المبارك، وتغذية المسجد النبوي بأكثر من (8) آلاف متر مكعب.

أما في المركز الرئيس للتوزيع بكدي، فقد تم خدمة أكثر من (256) ألف مستفيد، بإجمالي عبوات يصل إلى (2312170) عبوة، ويصل عدد العبوات الموزعة خلال المنافذ الجوية إلى (907200) عبوة في شهر شعبان.