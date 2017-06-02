لجنة التعديات بأملج تسترد 10 الآف متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمخطط 76

استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج اراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية 10الآف متر مربع بمخطط 76 الواقع شمال المحافظة التي أقيمت على أراضي حكومية.

وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواشا وغرفا وعقوما ترابية وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.

فيما لازالت لجنة تعديات المحافظة تواصل أعمالها في عددٍ من المواقع المرصودة.

واكدت اللجنة على ضرورة إزالة أشكال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء كافة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين