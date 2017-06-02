 لجنة التعديات بأملج تسترد 10 الآف متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمخطط 76 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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لجنة التعديات بأملج تسترد 10 الآف متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمخطط 76

لجنة التعديات بأملج تسترد 10 الآف متر من الأراضي الحكومية المعتدى عليها بمخطط 76
المناطق_فايز السميري
استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج اراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية 10الآف متر مربع بمخطط 76  الواقع شمال المحافظة التي أقيمت على أراضي حكومية.
وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواشا وغرفا وعقوما ترابية وفقاً للتوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعدي على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة.
فيما لازالت لجنة تعديات المحافظة تواصل أعمالها في عددٍ من المواقع المرصودة.
واكدت اللجنة على ضرورة إزالة أشكال التعديات على الأراضي الحكومية البيضاء كافة، وتطبيق الأنظمة الرادعة بحق المخالفين

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