انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض

ينظم مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة بالرياض هذه الأيام مشروع العمرة الدعوية ( لبيك عمرة ) والذي يستهدف فيه المكتب أكثر من 6000 معتمر في أكثر من 130 رحلة خلال شهر رمضان المبارك .

وانطلق بالامس ١٢٢٥ معتمراً في 25 حافلة تمثل الدفعة الاولى من الرحلات ، حيث تم استقبالهم وتوزيعهم في مكان مهيأ لهم مسبقا قبل ركوبهم الحافلات على حسب اللغات ، ويقوم الدعاة بشرح وتوضيح صفة العمرة لهم كلاً بحسب لغته ، ويرافق كل حافلة داعية ومشرف ، كما يتم تزويدهم بوجبة الافطار قبل الانطلاق من المكتب .

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمكتب الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري أن مشروع العمرة الدعوية يأتي ضمن باقة المشاريع الدعوية الرمضانية التي اطلقها المكتب بداية الشهر الفضيل ، ومن ابرزها مشروع ( المليون صائم الدعوي ) الذي يرعاه اعلامياً ملتقى صحافيون ويستهدف تفطير ودعوة أكثر من مليون صائم من مختلف الجنسيات في أكثر من 90 موقع في مدينة الرياض ، ودعا الجميع الى المساهمة في هذه المشاريع الدعوية المباركة في هذه الايام الفاضلة