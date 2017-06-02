 انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض

انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض
المناطق_الرياض

ينظم مكتب الدعوة بالصناعية الجديدة بالرياض هذه الأيام مشروع العمرة الدعوية ( لبيك عمرة ) والذي يستهدف فيه المكتب أكثر من 6000  معتمر في أكثر من 130 رحلة خلال شهر رمضان المبارك .

وانطلق بالامس ١٢٢٥ معتمراً في 25 حافلة تمثل الدفعة الاولى من الرحلات ، حيث تم استقبالهم وتوزيعهم في مكان مهيأ لهم مسبقا قبل ركوبهم الحافلات على حسب اللغات ، ويقوم الدعاة بشرح وتوضيح صفة العمرة لهم كلاً بحسب لغته ، ويرافق كل حافلة داعية ومشرف ، كما يتم تزويدهم بوجبة الافطار قبل الانطلاق من المكتب .

وأوضح مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام بالمكتب الأستاذ مشاري بن ناهض الدوسري أن مشروع العمرة الدعوية يأتي ضمن باقة المشاريع الدعوية الرمضانية التي اطلقها المكتب بداية الشهر الفضيل ، ومن ابرزها مشروع ( المليون صائم الدعوي ) الذي يرعاه اعلامياً ملتقى صحافيون ويستهدف تفطير ودعوة أكثر من مليون صائم من مختلف الجنسيات في أكثر من 90 موقع في مدينة الرياض ، ودعا الجميع الى المساهمة في هذه المشاريع الدعوية المباركة في هذه الايام الفاضلة

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