أمير مكة يوجه بالتحقيق مع وافد عربي تطاول على المواطنات بألفاظ مسيئة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز شرطة منطقة مكة المكرمة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حسبما أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة.

‏⁧‫وجاء توجيه أمير منطقة مكة المكرمة إثر ظهور وافد فلسطيني في مقطع فيديو وهو يتحدث بشكل مسيء، ما دعا المغردين عبر “تويتر” لتدشين وسم يطالبون فيه بالقبض عليه والتحقيق معه.

أوقف “الأمير مشعل بن ماجد”، محافظ جدة نائب رئيس جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، التعامل مع الوافد الفلسطيني “مهند سويدان”، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو له يسيء فيها للمملكة.

وتضمن قرار الأمير مشعل، إيقاف التعامل والتعاقد لأي فعالية مع الوافد الفلسطيني، وكذالك توجيه الجهات المختصة بالتحقق من ذلك.