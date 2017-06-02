أمير مكة يوجه بالتحقيق مع وافد عربي تطاول على المواطنات بألفاظ مسيئة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل بن عبدالعزيز شرطة منطقة مكة المكرمة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك حسبما أعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة.
وجاء توجيه أمير منطقة مكة المكرمة إثر ظهور وافد فلسطيني في مقطع فيديو وهو يتحدث بشكل مسيء، ما دعا المغردين عبر “تويتر” لتدشين وسم يطالبون فيه بالقبض عليه والتحقيق معه.
أوقف “الأمير مشعل بن ماجد”، محافظ جدة نائب رئيس جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، التعامل مع الوافد الفلسطيني “مهند سويدان”، وذلك بعد انتشار مقاطع فيديو له يسيء فيها للمملكة.
وتضمن قرار الأمير مشعل، إيقاف التعامل والتعاقد لأي فعالية مع الوافد الفلسطيني، وكذالك توجيه الجهات المختصة بالتحقق من ذلك.
ويعود المقطع المتداول لمقيم من جنسية فلسطينية، بعد أن ظهر في مقطع فيديو، موجِّهاً عبارات بذيئة بالشتم واللعان لسكان منطقة الرياض وقذفًا صريحًا للنساء السعوديات؛ حيث إن المقطع كان أكثر من عام وكان في مهرجان الجنادرية بعد أن طلبت إدارة الجنادرية من البائع مغادرة المكان بسبب عدم امتلاكه تصريحًا بالبيع وبسبب بيعه لمأكولات مجهولة المصدر، وقد ألقت شرطة الرياض القبض عليه وأحالته للتحقيق حينها.
فيما كانت أسباب إطلاق وسم #مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه بعد أن ظهر في توقيع اتفاقيات مع محافظة جدة لإقامة فعاليات العيد والصيف لصيف جدة 1438هـ؛ مما أثار حفيظة نشطاء “تويتر” أنه كيف يكون لشخص يسيء لأبناء الوطن ويقذف بأبشع الألفاظ ويتم تكريمه بجعله مسؤولًا عن إقامة أنشطة وفعاليات، مبدين تعجبهم واستغرابهم؛ حيث يتم القبض عليه من شرطة الرياض على إثر المقطع المسيء قبل عام ويطلق صراحة دون عقوبة رادعة له، داعين الجهات المعنية بمنطقة الرياض إلى توضيح الإجراءات التي أخذتها ضد هذا المقيم الذي أساء لأبناء الوطن وقذفهم بأبشع العبارات.
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