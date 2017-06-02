سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة يقدم أوراق اعتماده

استقبل فخامة الرئيس توني تان كينغ رئيس جمهورية سنغافورة في القصر الجمهوري أمس السفير سعد بن صالح الصالح الذي قدم أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية سنغافورة .

ونقل السفير الصالح تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهم الله -، لفخامة رئيس جمهورية سنغافورة وتمنياتهم له وللشعب السنغافوري موفور التقدم والازدهار .

وقد أعرب فخامته عن تقديره للعلاقات المتميزة بين جمهورية سنغافورة والمملكة العربية السعودية، وطلب فخامته نقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولسمو ولي ولي العهد