130 ألف وجبة إفطار صائم توزعها ” بر أبها “

تنفذ جمعية البر بأبها مشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ – ضمن مشاريعها الرمضانية – وذلك من خلال توزيع أكثر من ١٣٠ ألف وجبة ساخنة وباردة في مداخل ومخارج المدينة والمساجد ومنازل الأسر المحتاجة لمن يقوم خدمتها لظروفها الصحية من المسجلين بالجمعية ، حيث يشرف على تنفيذ هذا المشروع منسوبي جمعية البر بأبها إضافة لعدد من المتطوعين في الأعمال الإنسانية والإغاثية ضمن فريق البر التطوعي التابع للجمعية .

من جهته أكد فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن الجمعية تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع فتح باب التسابق للخيرات من أهل الخير في شهر الجود والبركة للمساهمة في أعمال البر المختلفة لا سيما في شهر رمضان المبارك ، داعياً الجميع للتسابق في المساهمة في هذه الأعمال الباقية والمدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون .