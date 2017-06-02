 130 ألف وجبة إفطار صائم توزعها ” بر أبها “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

الفيصل يؤكد على ضرورة ان تخرج الجامعات لما وراء أسوارها ويكون لها دور بالمجتمع الراحلة هناء أسكندر .. قراءت سورة “يس” وفارقت الحياة الأمير عبد الله بن بندر يدشن فعالات مهرجان “أسوة” الرمضاني وزير الصحة يعلن فوز مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بمنطقة نجران بالمركز الاول على مستوى المملكة 130 ألف وجبة إفطار صائم توزعها ” بر أبها “ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة يقدم أوراق اعتماده أمير مكة يوجه بالتحقيق مع وافد عربي تطاول على المواطنات بألفاظ مسيئة مطار الملك عبدالعزيز يستقبل ويودع 7.3 مليون معتمر الجيش اليمني يشن هجوما عنيفا لتطهير ما تبقى من القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات انطلاق الدفعة الأولى من حملة العمرة الدعوية لمكتب الصناعية بالرياض سمو ولي عهد أبوظبي يصل جدة الأمطار تزين أجواء منطقة عسير الرمضانية

130 ألف وجبة إفطار صائم توزعها ” بر أبها “

130 ألف وجبة إفطار صائم توزعها ” بر أبها “
المناطق_أبها

تنفذ جمعية البر بأبها مشروع إفطار صائم لهذا العام 1438هـ – ضمن مشاريعها الرمضانية – وذلك من خلال توزيع أكثر من ١٣٠ ألف وجبة ساخنة وباردة في مداخل ومخارج المدينة والمساجد ومنازل الأسر المحتاجة لمن يقوم خدمتها لظروفها الصحية من المسجلين بالجمعية ، حيث يشرف على تنفيذ هذا المشروع منسوبي جمعية البر بأبها إضافة لعدد من المتطوعين في الأعمال الإنسانية والإغاثية ضمن فريق البر التطوعي التابع للجمعية .
من جهته أكد فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس أن الجمعية تسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع فتح باب التسابق للخيرات من أهل الخير في شهر الجود والبركة للمساهمة في أعمال البر المختلفة لا سيما في شهر رمضان المبارك ، داعياً الجميع للتسابق في المساهمة في هذه الأعمال الباقية والمدخرة ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>