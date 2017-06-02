 وزير الصحة يعلن فوز مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بمنطقة نجران بالمركز الاول على مستوى المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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وزير الصحة يعلن فوز مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بمنطقة نجران بالمركز الاول على مستوى المملكة

وزير الصحة يعلن فوز مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بمنطقة نجران بالمركز الاول على مستوى المملكة
المناطق_نجران
اعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق  بن فوزان الربيعة فوز مركز الرعاية الصحية الأولية بحي الضباط بمنطقة نجران بالمركز الأول على مستوى المملكة، جاء ذلك من خلال المسابقة التي وضعتها وزارة الصحة لمراكز الرعاية الأولية على مستوى المملكة
وفقاً لمعايير ( بيئة المركز الصحي-متطلبات الجودة والاعتماد- البرامج الفنية وأنشطة المركز-تجهيزات المركز الصحي -قياس رضى المستفيد من الخدمة-التعقيم ومكافحة العدوى-القوى العاملة والانضباط الاداري – وسائل النقل والاسعاف- الأمن والسلامة-الصيانه والنظافة ) حيث حقق فيها مركز صحي الضباط للرعاية الأولية بنجران المركز الأول في المسابقة التي خاضها على مستوى الوزارة. من جهته، أكد مدير عام صحة نجران خالد بن عايض العسيري أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم الوزارة وتعاون العاملين بصحة نجران، وقدم العسيري شكر وتهنئة معالي وزير الصحة لجميع العاملين بالمركز على ما حققوه من إنجاز على مستوى المراكز الصحية بالوزارة على مستوى المملكة، وحث جميع العاملين بصحة نجران على بذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة أفضل للمريض والمراجع

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