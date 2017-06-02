الأمير عبد الله بن بندر يدشن فعالات مهرجان “أسوة” الرمضاني

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز مهرجان أسوة الذي تدعمه الهيئة العامة للترفيه ويأتي بالشراكة مع مسك الخيرية.وتفقد سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة أثناء زيارته فعاليات المهرجان المختلفة، مبديا إعجابه بما شاهد من عروض تقام لأول مرة في المملكة والخليج العربي تروي قصة اهتمام الإسلام بالعلم بأحدث التقنيات ومر سموه بخمس محطات للمهرجان هي النبي المعلم والعصر الذهبي ومعرض العالم الحسن ابن الهيثم والحكواتي وعروض الليزر والفضاء والفعاليات المصاحبة في الساحة الخارجية كما توقف سموه عند جناح مسك الخيرية واستمع لشرح مفصل عن ما تقدمه المؤسسة من خدمات للشباب السعوديين في مجالات عدة . .

وأوضح منظم المهرجان زكي حسنين أن زيارة نائب أمير منطقة مكة المكرمة لأسوة تمثل حافزاً للقائمين عليه من الشباب السعوديين لبذل المزيد من الجهد بما يخدم سكان وزوار مدينة جدة،

وفصّل حسنين محتويات المعرض حيث قال:” يحتوي المعرض على حوالي 12 قسم، تضم بعضها ورش عمل ونماذج من اختراعات رائد علم الضوء الحسن ابن الهيثم،وذلك في جولة علمية ممتعة مع عالم القرن الحادي عشر ميلادي،كما يضم المعرض أيضا عروض تعليمية شيقة،إضافة إلى تجسيد شخصية ابن الهيثم لتكون ماثلة للعيان والزوار”.

وأكد حسنين أن المهرجان الذي تدعمه هيئة الترفيه يهدف إلى التعليم بالترفيه وذلك من خلال تعريف المسلمين بماضيهم المشرق، ليواصلوا العطاء، كما أن الإنسان يبحث دائما عن شخص ليقتدي به ويكون أسوته،إضافة إلى أن التجديد في عرض المعلومة بشكل حديث ومرن يساعد في إيصالها لهم بشكل سريع خاصة الأطفال ومن هنا جاءت فكرة مهرجان أسوة