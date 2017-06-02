الفيصل يؤكد على ضرورة ان تخرج الجامعات لما وراء أسوارها ويكون لها دور بالمجتمع

جدد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، التأكيد على ضرورة أن تخرج الجامعات إلى ماوراء أسوارها ، وأن يكون لها دورها في المجتمع.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير جامعة جدة الدكتور عبدالفتاح مشاط، إلى أن للجامعات دور كبير ورسالة مهمة ليست داخلها فقط بل تتعدى إلى المجتمع المحيط بها ، ما يؤكد أهمية قيامها بدورها في خدمة الوطن والمجتمع.

واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن خطط جامعة جدة ومواءمة برامجها المستقبلية لرؤية المملكة 2030 ، كما استعرض سموه دور الجامعة في تحفيز الأكاديميين والطلاب لتنفيذ برامج

المسؤولية الاجتماعية ، خصوصا في المحافظات مثل خليص والكامل.