 يمتهن التسول بجانب عمله .. شاهد عامل نظافة كم جمع من المبلغ بعد 3 ساعات فقط؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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يمتهن التسول بجانب عمله .. شاهد عامل نظافة كم جمع من المبلغ بعد 3 ساعات فقط؟

المناطق- الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق حديث مواطن مع أحد عمال النظافة، الذين يمتهنون التسول إضافة لعملهم، وقد جمع مبالغ كبيرة من وقوفه أمام الإشارات بعد استعطافه المارة.

وبين المواطن خلال مقطع الفيديو وهو يمسك بمحفظة العامل وفيها 140 ريالًا، حيث سأله المواطن عن الوقت الذي جمع فيه المبلغ، فقال إنه جمعها خلال 3 ساعات فقط بعد.

وتشهد أيام الشهر الكريم ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المتسولين، حيث تعمد بعض العمالة الوافدة ممارسة التسول واستدرار عواطف المارة وتبذل السلطات جهوداً واسعة في مكافحة الظاهرة واحتوائها.

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