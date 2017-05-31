القبض على سارقي “شاحنة”تحمل أربع جيوب لكزس 2017 متجهة إلى معارض الخرج

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه في تمام الساعه 11 صباحا من يوم الجمعه 7 رمضان 1438 ، ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغ سائق شاحنة نقل تحمل اربع مركبات فاخرة موديل حديث ، عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين مجهولين و تهديده بواسطة سلاح أبيض أثناء اتجاهه لمعارض السيارات شرق العاصمة الرياض و إنزاله من الشاحنة و الاستيلاء عليها بحمولتها وارتكاب الفرار بها الى مكان مجهول .

جرى على الفور ضبط البلاغ و التعميم على الشاحنة و توزيع الفرق العاملة في الميدان الفرق في جميع المحاور و تكثيف البحث داخل الأحياء

و في وقت قياسي ونتيجة للإجراءات البحثية فقد تم التوصل لمعلومات مفيدة للوصول الى مخبأ الجناة في إحدى الاستراحات غرب مدينة الرياض والعثور على الشاحنة والسيارات وسيارة الجناة وضبطهم بعد مقاومتهم بعد محاولتهم الهرب ( سعوديان و وافد إثيوبي جميعهم في العقد الثالث من العمر )

جرى تسليمهم لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص .