 نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب محمد السبيعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 7 رمضان 1438 هجريا, الموافق 2 يونيو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب محمد السبيعي

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب محمد السبيعي
المناطق- واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم صلاة الميت على شهيد الواجب النقيب محمد بن عيد بن عبدالله السبيعي – رحمه الله – من قطاع القوات البرية الذي استشهد في ميدان الشرف والكرامة دفاعاً عن دينه ثم مليكه ووطنه وذلك بجامع الراجحي بالرياض .
وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار العسكريين وجمعاً من المواطنين .
ونقل الأمير محمد بن عبدالرحمن لذوي الفقيد تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – .
وقال سموه إن الشهيد فقيد الوطن قبل أن يكون فقيد أهله ونال ما يتمنى نيله كل مؤمن وهي الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى دفاعاً عن الدين والمقدسات ، وأسأل الله العلي القدير أن يتقبله وأن يجعله شفيعاً بشهادته ، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها .
من جهته أعرب ذوو الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته , سائلين الله أن يجعلها في ميزان حسناته وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتها الحكيمة .

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