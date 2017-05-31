 اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

وزارة المالية تنهي مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2018 ما هي اتفاقية المناخ التي انسحب منها ترامب؟ محمد بن زايد: الإمارات والمملكة تؤمنان أن مجلس التعاون يجب أن يكون أقوى وأكثر تأثيرا هولندا تغلق سجونها بسبب قلة المجرمين وكالة الطاقة: إيران توشك على خرق الاتفاق النووي الجوازات تحذّر الوافدين المتأخرين عن المغادرة.. وتتوعدهم بتطبيق أعلى العقوبات اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم توسع العقوبات الأمريكية ضد حزب الله يثير مخاوف بيروت.. و”أمل ” وعون في دائرة الخطر شاهد .. شرطة الرياض تقبض على ثلاثيني في حالة سكر وبحوزته سلاح ومخدرات وزير الخارجية اليمني: يجب على إيران التوقف عن إرسال السلاح للانقلابيين المملكة تبحث احتمال المشاركة بمشاريع الغاز الطبيعي المسال في القطب الشمالي وزیر خارجه یمن:‌ باید ارسال غیرقانونی سلاح از ایران به یمن متوقف شود

اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
المناطق- دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” حفظه الله” شخصية العام الإسلامية وذلك في دورتها الـ21.

وأكد المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لـ”الرياض”، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الاسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات تجل عن الوصف في خدمة الإسلام و المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، لذلك قررت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقران الكريم منح خادم الحرمين الشخصية الإسلامية لهذا العام .

الجدير بالذكر أن جائزة دبي تمنح كل عام في شهر رمضان الشخصية الإسلامية لروساء الدول والشخصيات الإسلامية الموثرة التي لعبت دورا كبيرا في خدمة الإسلام والمسلمين .

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>