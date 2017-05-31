اختيار خادم الحرمين شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز” حفظه الله” شخصية العام الإسلامية وذلك في دورتها الـ21.

وأكد المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم لـ”الرياض”، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في صدارة القادة والرواد التاريخيين الذين تعتز الأمة الاسلامية بخدماتهم ومواقفهم وجميل مكارمهم وعظيم خصالهم، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات تجل عن الوصف في خدمة الإسلام و المسلمين عامة في مشارق الأرض ومغاربها، لذلك قررت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقران الكريم منح خادم الحرمين الشخصية الإسلامية لهذا العام .

الجدير بالذكر أن جائزة دبي تمنح كل عام في شهر رمضان الشخصية الإسلامية لروساء الدول والشخصيات الإسلامية الموثرة التي لعبت دورا كبيرا في خدمة الإسلام والمسلمين .