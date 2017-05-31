الجوازات تحذّر الوافدين المتأخرين عن المغادرة.. وتتوعدهم بتطبيق أعلى العقوبات

كشفت المديرية العامة للجوازات بأنه يجب على جميع الوافدين المخالفين الذين استفادوا من المهلة المحددة لمغادرة أراضي المملكة في إطار الحملة الوطنية الشاملة ” وطن بلا مخالف ” والتي أعطتهم تأشيرة مغادرة البلاد نهائيا ضرورة سرعة مغادرة البلاد ليستفيدوا من مزايا المهلة ومن ضمنها الإعفاء من الرسوم والغرامات التي قد يدفعها المخالفين للأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ونوهت الجوازات مشددة على المخالفين المستفيدين من الإعفاءات الممنوحة أثناء المهلة ولم يغادروا أرض المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من إجراءاتهم وضبطوا من قبل الجهات المختصة بأنه سوف تطبق عليهم عقوبات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأضافت بأنهم لن يستطيعوا الاستفادة من الإعفاءات الممنوحة لهم بتوجيه من الأمر السامي خلال المهلة المحددة التي منحت لهم حيث سوف يطبق عليهم الغرامات والرسوم وعقوبة السجن والحظر من دخول الأراضي السعودية لتأخرهم في مغادرة البلاد.

وطالبت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التفاعل مع هذه الحملة وتوجيه المخالفين الحاملين تأشيرة مغادرة إلي مغادرة أرض المملكة قبل انقضاء مدة المهلة المحددة.

وأكدت الجوازات أنه بعد انقضاء مدة المهلة المحددة سوف تلغي تأشيرات الخروج النهائية الممنوحة للوافدين المخالفين الذين لم يغادروا السعودية كما سوف يتم إيقاف سجلاتهم في النظام وتطبيق أعلى العقوبات المقررة بحسب أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.