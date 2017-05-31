محمد بن زايد: الإمارات والمملكة تؤمنان أن مجلس التعاون يجب أن يكون أقوى وأكثر تأثيرا

أكد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد اليوم الجمعة أن الإمارات والمملكة تؤمنان أن مجلس التعاون يجب أن يكون أقوى وأكثر تأثيرا بوحدته وتضامن دوله وشعوبه.

وأضاف محمد بن زايد حسبما نقلت “الإخبارية”: “المخاطر والتحديات تحتاجان من المجلس أن يكون صفا واحدا لصون أمن دوله والحفاظ على مكتسباتها، والإمارات ستظل ركنا أساسيا من أركان العمل الخليجي المشترك وداعمة لوحدة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن المواقف الإماراتية تصدر عن حرص عميق على فاعلية ووحدة المنظومة الخليجية وإيمان بقيمة العمل الجماعي الخليجي”.