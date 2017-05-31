وزارة المالية تنهي مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة للعام 2018

أنهت وزارة المالية في السعودية جلسات ورش عمل مناقشة إعداد الميزانية العامة للدولة لعام 2018، التي عُقدت على مدار أسبوعين، وقال مساعد الوزير للشؤون المالية الفنية، هندي السحيمي، إن الوزارة بدأت الإعداد لميزانية العام المقبل في وقت مبكر لتطوير منهجية وآلية إعداد مشروع الميزانية بما يتلاءم مع أهداف برنامج التوازن المالي 2020 وفق رؤية المملكة 2030.

وأفاد السحيمي ، بحسب CNN أن إعداد الميزانية للعام المقبل يعتمد بشكل كبير على تفهم الجهات الحكومية لبرنامج التوازن المالي، وكذلك استيعاب الجهات الحكومية للآلية المطورة خاصةً أنها أكثر من 450 جهة حكومية، وأنه تم الاتفاق على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي للنفقات العامة، ومنها المخصص لرأس المال البشري والمشاريع والبرامج المدرجة في ميزانية كل جهة، حسبما ورد على موقع وزارة المالية السعودية الرسمي.

أما عن مراحل إعداد الميزانية، قال السحيمي إنها ثلاث رئيسية خلال السنوات الثلاثة القادمة، حيث يتم في المرحلة الأولى إصلاحات فورية لبرنامج إعداد الميزانية، والثانية تحسين مراجعة الإنفاق الحكومي، والثالثة الوصول إلى أعلى مستوى من الالتزام والشفافية، والمشاركة بما يحقق برنامج التوازن المالي 2020، ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف السحيمي أن المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجان إعداد مشروع الميزانية كالمصروفات والإيرادات ولجنة التوقعات، لتحضير إعداد تقرير نهائي يشمل النتائج التي تم التوصل إليها والاقتراحات المناسبة. وكذلك استكمال مراجعة ميزانيات الجهات الحكومية التي تمثل 20 في المائة من الميزانية خلال الشهرين السابع والثامن القادمين.