 بلدية طريف تغلق ٣محلات وتصادر وتتلف ١.٥ طن من التمور الفاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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بلدية طريف تغلق ٣محلات وتصادر وتتلف ١.٥ طن من التمور الفاسدة

بلدية طريف تغلق ٣محلات وتصادر وتتلف ١.٥ طن من التمور الفاسدة
المناطق- طريف
بمتابعة مستمرة من سعادة رئيس بلدية محافظة طريف المهندس الظمني بن حطاب الرويلي نفذت ادارة الخدمات خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك  وبإشراف مدير ادارة الخدمات الأستاذ محمد بن مدالله العنزي ومدير قسم صحة البيئة الأستاذ سطام بن عايد المنفي  جولات ميدانية علي المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة حيث بلغ عدد الجولات ٦٠ جولة تم من خلالها اغلاق عدد ٣محل  ومصادرة  ١.٥ طن من المواد الغذائية الفاسدة .
كما تم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم ،
وبدوره شكر رئيس البلدية إدارة الخدمات وقسم صحة البيئة  والمراقبين لما يقومون به من عمل ومتابعة المحلات وحثهم علي الجهد والاجتهاد مؤكدأ للجميع حرص البلدية علي عدم التهاون في الامور المتعلقة بمجال صحة الانسان  .

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