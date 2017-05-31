جوالة تنمية المخواة تنفذبرنامجا تدريبيا للمشاركين في خدمة المعتمرين

نفذت جوالة تنمية المخواة اليوم برنامجا تدريبيا للمشاركين في خدمة المعتمرين خلال الفتره ١٥-٢٩ رمضان ١٤٣٨

وبدأ البرنامج بالإفطار الجماعي بعد ذلك تم استقبال المشاركين ثم دورة تعريفية بالعمل الكشفي / قدمها القائد محمد الجالوق

وبعدها قدم عبدالرحيم الغامدي دورة تدريبية عن آلية العمل في الحرم المكي و ختم البرنامج بدورة تدريبية عملية عن التقاليد الكشفية قدمها القائد الكشفي / حسن مرضي.

وقد حضر البرنامج التدريبي ما يقارب ٢٥ شابا من ابناء المحافظة من جهته اوضح مشرف عام جوالة تنمية المخواة المكلف عبدالرحيم سعيد احمد الغامدي ان جوالة تنمية المخواة تسعى الى تحقيق متطلبات رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ وذلك من خلال استقطاب فئة الشباب الى الجوالة وتدريبيهم وتأهيلهم وتعريفهم بالعمل التطوعي وزيادة عدد المتطوعين حتى يسعون لخدمة وتنمية المجتمع ، مضيفا بان هذه المشاركة تعد اول مشاركة لخدمة المعتمرين للجوالة منذ تأسيسها في الشهر العاشر من عام ١٤٣٧ للهجرة واختتم تصريحه بالشكر الجزيل لكل من دعم جوالة تنمية المخواة معنويا او ماديا من الأشخاص و المؤسسات الخاصة و العامة سائلا الله ان يوفق المشاركين ويجعلهم نواة للخير وان يحفظهم ويعيدهم الى اهليهم سالمين غانمين.