 تنفيذ “408” فعاليات خلال شهر رمضان في الفروع الإيوائية بالرياض | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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تنفيذ “408” فعاليات خلال شهر رمضان في الفروع الإيوائية بالرياض

تنفيذ “408” فعاليات خلال شهر رمضان في الفروع الإيوائية بالرياض
المناطق- الرياض

بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض بتنفيذ مايقارب “408” فعالية خلال شهر رمضان الحالي في كافة الفروع الايوائية الرجالية والنسائية التابعة له من دور الملاحظة والرعاية والتربية والحماية وكذلك مراكز التأهيل ودور الحضانة الاجتماعية للأيتام.

وتتنوع هذه الفعاليات التي تشمل كافة الفئات العمرية في الفروع مابين البرامج الدينية والتثقيفية والتوعوية والترفيهية والمشاركات والزيارات الخارجية والأنشطة الرياضية والأمسيات الرمضانية الشعبية بحضور ومشاركة بعض الشخصيات المؤثرة في المجتمع إضافة إلى برامج الافطار الجماعي والسحور والتي تقام بشكل دوري وفق خطة برامجية خاصة واستثنائية تتناسب مع روحانية هذا الشهر الفضيل وتنفذ حسب الامكانيات المتاحة ورغبات المستفيدين .

يُشار الى ان كافة الفروع الايوائية في منطقة الرياض اعتادت سنوياً على اعداد وتنظيم مثل هذه الفعاليات الرمضانية انطلاقاً من حرصها على مواكبة جميع المناسبات الدينية والاجتماعية لتغذية الجانب الديني وتنمية روح التعاون لدى فئاتها المشمولة برعاية الوزارة ودمجهم في المجتمع .

 

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