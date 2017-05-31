 “القصبي” يُفاجئ متابعي “سيلفي” بحلقة عن “فتنة القطيف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 8 رمضان 1438 هجريا, الموافق 3 يونيو 2017 ميلاديا

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“القصبي” يُفاجئ متابعي “سيلفي” بحلقة عن “فتنة القطيف”

“القصبي” يُفاجئ متابعي “سيلفي” بحلقة عن “فتنة القطيف”
المناطق- الرياض

خصص الفنان ناصر القصبي، الحلقة السابعة من مسلسل “سيلفي”، لمناقشة قضية شائكة جدا، وهي العنف باسم الدين وإشعال الفتنة الطائفية في القطيف.

وجسد “القصبي” خلال الحلقة السابعة، دور رجل الدين الشيعي السيد صادق الهاشمي، والذي تم اغتياله على يد اثنين من الشيعة، بعدما حاول التصدي لهم ومنعهم من إثارة الفتنة وتضليل الشباب السعودي.

وفي الحلقة، يكتشف “السيد الهاشمي”، أن أحد معارفه يتولى التغرير بالشباب وتضليله ودعوته لحمل السلاح ما كان سببا في قيام عدد منهم بذبح رجل أمن بالقطيف، وهو ما استدعى قيام قوات الأمن بمحاصرة الحي الذي شهد الجريمة تمهيدا للقبض على المتورطين.

وبعدما أقنع السيد صادق، وجهاء المنطقة بإصدار بيان لإدانة جريمة قتل رجل الأمن، توجه إلى الشخص الذي كان يعرف ضلوعه في تضليل الشباب، حيث حاول مناقشته ودفعه للتراجع عما يفعل حماية لأبناء الوطن، إلا أنه في نهاية الحوار يقوم أحد الشباب المتأثرين بدعاوى المغالاة والعنف، بقتل السيد صادق.

وتُعتبر هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها على أحد الفضائيات العربية عمل فني يناقش قضية الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة بهذه الجرأة والوضوح، كما تعرض “القصبي” أكثر من مرة لتهديدات بالقتل، بسبب محتوى الحلقات التي يقدمها في مسلسل “سيلفي” والتي بدأ قبل عامين.

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